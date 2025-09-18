Поиски тела известного болельщика «Ак Барса» продолжаются на Волге

Трагедия произошла у поселка Октябрьский, где перевернулось судно с семью пассажирами при норме вместимости шесть человек. По предварительной информации, причиной инцидента стала волна от другого судна, а никто из находившихся на борту не был в спасательных жилетах. В результате происшествия четыре человека погибли, троим удалось спастись.