Поиски тела известного болельщика «Ак Барса» продолжаются на Волге

Спасатели используют галсовый метод и современное гидроакустическое оборудование, включая прибор «ГБО Гидро», однако результаты пока остаются безрезультатными.

Источник: МЧС РФ

На Волге в Зеленодольском районе Татарстана продолжаются поисковые операции по обнаружению тела Антона Агафонова, погибшего при крушении катера 12 сентября. Спасатели используют галсовый метод и современное гидроакустическое оборудование, включая прибор «ГБО Гидро», однако результаты пока остаются безрезультатными.

Трагедия произошла у поселка Октябрьский, где перевернулось судно с семью пассажирами при норме вместимости шесть человек. По предварительной информации, причиной инцидента стала волна от другого судна, а никто из находившихся на борту не был в спасательных жилетах. В результате происшествия четыре человека погибли, троим удалось спастись.

Следственными органами возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности на водном транспорте, повлекшем гибель людей. Поисковые операции продолжаются с привлечением специалистов МЧС и современного технического оснащения.

Ранее казанские болельщики потребовали отставки тренера «Ак Барса».