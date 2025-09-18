Голова угодила прямо под вращающийся винт: врачи борются за жизнь выпавшего из моторной лодки мужчины

В Башкирии произошел инцидент с участием маломерного судна. Как сообщает пресс-служба МЧС республики, на Юмагузинском водохранилище в районе села Верхнебиккузино 35-летний мужчина выпал за борт движущейся резиновой лодки и попал под вращающийся винт.
В результате происшествия пострадавший получил серьезную травму головы. Он был экстренно доставлен в Центральную районную больницу в Кумертау.
На месте происшествия работают сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС, медики и специлисты экстренных служб.
— Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, — заявили в МЧС.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.