Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Голова угодила прямо под вращающийся винт: врачи борются за жизнь выпавшего из моторной лодки мужчины

В Башкирии голова мужчины попала вращающийся винт лодки.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии произошел инцидент с участием маломерного судна. Как сообщает пресс-служба МЧС республики, на Юмагузинском водохранилище в районе села Верхнебиккузино 35-летний мужчина выпал за борт движущейся резиновой лодки и попал под вращающийся винт.

В результате происшествия пострадавший получил серьезную травму головы. Он был экстренно доставлен в Центральную районную больницу в Кумертау.

На месте происшествия работают сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС, медики и специлисты экстренных служб.

— Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, — заявили в МЧС.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.