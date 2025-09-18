Семья с ребенком пострадала в квартирном пожаре на Шаврова

Сообщение о пожаре в двухкомнатной квартире на улице Шаврова поступило в экстренные службы примерно в половину двенадцатого утра 18 сентября. Возгорание обстановки на площади 5 кв.м в комнате 18 кв. метров было ликвидировано спасателями к 11:56. К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники и 18 сотрудников МЧС России.