В Салавате сообщили о состоянии воздуха после атаки дронов

В башкирском городе Салават не выявлено отклонений по содержанию вредных веществ в воздухе после атаки дронов на предприятие. Об этом сообщил председатель Госкомитета региона по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов в Telegram-канале.

Замеры качества воздуха после террористической атаки БПЛА проводила химико-радиометрическая лаборатория.

«Превышений ПДК не зафиксировано», — написал Первов.

В четверг утром глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что предприятие «Газпром нефтехим Салават» атаковали два беспилотника. На месте ЧП возник пожар. Пострадавших нет.

В Сети были опубликованы кадры огромного столба дыма. Предположительно видео было сделано после атаки БПЛА. Очевидцы сообщили о громких звуках, которые были похожи на взрыв.

