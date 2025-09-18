Ричмонд
В Пермском крае задержали группу, подозреваемую в краже нефти

Участники группы незаконно подключились к магистральному нефтепроводу на территории Добрянского округа.

Источник: УФСБ по Пермскому краю

Сотрудники УФСБ по Пермскому краю раскрыли деятельность организованной преступной группы, которая, по данным ведомства, занималась хищением углеводородного сырья.

Оперативники установили, что участники группы незаконно подключились к магистральному нефтепроводу на территории Добрянского округа и похитили нефть в особо крупном объеме.

При поддержке бойцов Росгвардии подозреваемых задержали. На основе собранных материалов следователи отдела МВД «Добрянский» возбудили уголовное дело. Действия фигурантов квалифицируются по статьям 30 и 158 УК РФ — попытка кражи в особо крупном размере. Суд избрал в отношении них меру пресечения — арест.

Сейчас оперативники продолжают работу, чтобы установить все детали преступной схемы и возможных соучастников.