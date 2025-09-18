В Пермском крае задержали группу, подозреваемую в краже нефти

Сотрудники УФСБ по Пермскому краю раскрыли деятельность организованной преступной группы, которая, по данным ведомства, занималась хищением углеводородного сырья.
Оперативники установили, что участники группы незаконно подключились к магистральному нефтепроводу на территории Добрянского округа и похитили нефть в особо крупном объеме.
При поддержке бойцов Росгвардии подозреваемых задержали. На основе собранных материалов следователи отдела МВД «Добрянский» возбудили уголовное дело. Действия фигурантов квалифицируются по статьям 30 и 158 УК РФ — попытка кражи в особо крупном размере. Суд избрал в отношении них меру пресечения — арест.
Сейчас оперативники продолжают работу, чтобы установить все детали преступной схемы и возможных соучастников.