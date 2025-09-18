Режим ЧС ввели в новом городе под Алматы из-за пожара на полигоне

Как сообщается в официальном аккаунте акимата в Instagram, в связи с крупным пожаром на территории мусорного полигона в городе Алатау введен режим чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба. Данное решение приняли в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
Поскольку пожар охватил значительную территорию, введение режима ЧС позволит оперативно задействовать все необходимые силы и средства — пожарные расчеты, спасателей, специализированную технику, а также скоординировать работу всех служб.
«Принятые меры направлены на ускорение работ по ликвидации последствий. Ситуация находится под постоянным контролем. Угрозы для жизни жителей нет. Все службы работают в усиленном режиме», — отметили в акимате.
Для установления причин возгорания будет проведена специальная проверка.
«Просим жителей сохранять спокойствие и следовать официальным рекомендациям», — обратились в акимате.