Режим ЧС ввели в новом городе под Алматы из-за пожара на полигоне

Как сообщается в официальном аккаунте акимата в Instagram, в связи с крупным пожаром на территории мусорного полигона в городе Алатау введен режим чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба. Данное решение приняли в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.