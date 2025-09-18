В Казани мужчина лишился денег, собираясь с девушкой в театр

В Казани 29-летний мужчина стал жертвой мошенников после знакомства в мессенджере. Девушка, с которой он переписывался, предложила сходить в театр и отправила афишу с ссылкой для покупки билета. Мужчина перешел по ней и несколько раз ввел реквизиты своей банковской карты, однако система выдавала сбой. Спустя время с его счета списали 7 тысяч рублей.
После этого переписка с новой знакомой исчезла, а сайт оказался фейковым. Мужчина обратился в полицию, где завели дело по факту мошенничеств, сообщает МВД по Татарстану.
Горожан предупреждают о необходимости перепроверять всю информацию от незнакомых лиц, не перечислять деньги на неизвестные счета и быть максимально осторожными при онлайн-операциях. В случае подозрительных ситуаций или уже совершенного преступления следует незамедлительно обращаться в полицию по телефонам «02» или «112».
Ранее в Лениногорске пенсионер отдал мошенникам более 6 миллионов рублей.