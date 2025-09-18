В Казани мужчина лишился денег, собираясь с девушкой в театр

В Казани 29-летний мужчина стал жертвой мошенников после знакомства в мессенджере. Девушка, с которой он переписывался, предложила сходить в театр и отправила афишу с ссылкой для покупки билета. Мужчина перешел по ней и несколько раз ввел реквизиты своей банковской карты, однако система выдавала сбой. Спустя время с его счета списали 7 тысяч рублей.