На израильском КПП на границе с Иорданией произошел теракт

Как уточняет израильское издание Newsru.co.il, местом нападения стал пограничный переход Алленби, где гуманитарную помощь, доставленную иорданскими водителями, перегружают на палестинские грузовики. По данным Службы скорой помощи «Маген Давид Адом», двое погибших — мужчины в возрасте 20 и 60 лет. В настоящее время военнослужащие досматривают прилегающий район.

