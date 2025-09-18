На израильском КПП на границе с Иорданией произошел теракт

Вооруженный человек открыл стрельбу на израильском контрольно-пропускном пункте на границе с Иорданией. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на местные СМИ.
По предварительным данным, террорист проник в автомобиль с гуманитарной помощью. В результате нападения погибли два человека. Нападавший нейтрализован.
Как уточняет израильское издание Newsru.co.il, местом нападения стал пограничный переход Алленби, где гуманитарную помощь, доставленную иорданскими водителями, перегружают на палестинские грузовики. По данным Службы скорой помощи «Маген Давид Адом», двое погибших — мужчины в возрасте 20 и 60 лет. В настоящее время военнослужащие досматривают прилегающий район.