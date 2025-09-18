Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На израильском КПП на границе с Иорданией произошел теракт

Вооружённый террорист атаковал КПП на границе Израиля и Иордании, спрятавшись в гуманитарном авто. Погибли двое. Нападавший нейтрализован.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Вооруженный человек открыл стрельбу на израильском контрольно-пропускном пункте на границе с Иорданией. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на местные СМИ.

По предварительным данным, террорист проник в автомобиль с гуманитарной помощью. В результате нападения погибли два человека. Нападавший нейтрализован.

Как уточняет израильское издание Newsru.co.il, местом нападения стал пограничный переход Алленби, где гуманитарную помощь, доставленную иорданскими водителями, перегружают на палестинские грузовики. По данным Службы скорой помощи «Маген Давид Адом», двое погибших — мужчины в возрасте 20 и 60 лет. В настоящее время военнослужащие досматривают прилегающий район.