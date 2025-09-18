СМИ сообщили о мерах Пентагона против сотрудников из-за высказываний о Кирке

В Минобороны США это заметили и приняли к сведению. «Мы НЕ потерпим тех, кто празднует или высмеивает убийство американского солдата в Министерстве обороны», — отреагировал в X представитель Пентагона Шон Парнелл. Он добавил, что одобрение убийства Кирка является «нарушением присяги, недостойным поведением и предательством американцев», и подчеркнул, что такие взгляды солдат и офицеров несовместимы со службой в ВС США.