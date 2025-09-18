СМИ сообщили о мерах Пентагона против сотрудников из-за высказываний о Кирке

Внимание командования Минобороны США к публикациям военнослужащих с насмешками по поводу убийства Кирка привлекли пользователи сети X. Они самостоятельно организовали кампанию по выявлению солдат и офицеров, которые радовались смерти соратника Дональда Трампа или обвиняли его в расизме. Активисты публиковали скриншоты постов военнослужащих на своих страницах и отмечали аккаунты главы Пентагона Пита Хегсета и других высокопоставленных чиновников военного ведомства, пишет «Лента.ру» со ссылкой на The Intercept.
В Минобороны США это заметили и приняли к сведению. «Мы НЕ потерпим тех, кто празднует или высмеивает убийство американского солдата в Министерстве обороны», — отреагировал в X представитель Пентагона Шон Парнелл. Он добавил, что одобрение убийства Кирка является «нарушением присяги, недостойным поведением и предательством американцев», и подчеркнул, что такие взгляды солдат и офицеров несовместимы со службой в ВС США.
Ситуацией заинтересовался и сам глава военного ведомства Хегсет. Он заверил общественников, что Пентагон примет меры.
Издание The Intercept обратилось за комментариями в канцелярию Минобороны, но там не сообщили, сколько конкретно военных обвиняется в нарушениях, связанных с публикациями, приветствующими смерть Кирка.
СМИ в США уже нашли нескольких военнослужащих, подвергшихся санкциям за мнение, высказанное в соцсетях по поводу смерти соратника Дональда Трампа. Среди них — рекрутер Корпуса морской пехоты. По данным издания Task & Purpose, военнослужащего понизили в должности. Кроме того, в отношении него инициировали служебное расследование.
Издание The Gateway Pundit рассказало о полковнике Скотте Стивенсоне, отстраненном от службы из-за поста в соцсети, в котором он утверждал, что Чарли Кирк распространял идеи расизма и женоненавистничества.
Ветеран ВВС и директор по связям с общественностью организации, защищающих права военных в отставке, Джейкоб Томас выразил опасение, что Пентагон проводит «политические чистки». Он отметил, что военнослужащие клянутся защищать Конституцию, но не должны придерживаться какой-то одной идеологии.
Официальный представитель Минобороны США Шон Парнелл дал комментарий по поводу преследования военных, радующихся смерти Кирка, для The Intercept. Он объяснил, что глава Пентагона Хегсет считает, что «празднование убийства американского гражданина неприемлемо для Министерства обороны». Парнелл добавил, что эта позиция основана на здравом смысле.
С предположением The Intercept о том, что «чистка» среди военнослужащих связана с политкорректностью, также не согласился Джоэл Вальдес, исполняющий обязанности заместителя пресс-секретаря в аппарате главы Минобороны.
Соратник американского президента Дональда Трампа Чарли Кирк был смертельно ранен 10 сентября во время выступления на массовом мероприятии в штате Юта.