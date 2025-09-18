Вынесен приговор экс-гендиректору ООО «ТОМЕТ» Владимиру Чаброву

Согласно материалам следствия и показаниям представителя потерпевшей организации, Чабров хотел незаконно приобрести права на имущество ООО, на общую сумму более 857 млн рублей. Для этого он заключал фиктивные договоры поручительства между АО «Тольяттихимбанк», ООО «ТОМЕТ» и ПАО «Ульяновскэнерго». Предметом договоров являлась обязанность перед АО «Тольяттихимбанк» полностью отвечать за исполнение обязательств ПАО «Ульяновскэнерго». Обязательства были о предоставлении кредита с последующим переводом в «Ульяновскэнерго» без исполнения последними обязательств по договорам. «Ульяновскэнерго» обязательство не исполнило. Задолженность по договору поручительства составила более 426 млн рублей. По данным представителя потерпевшего, Чабров способствовал созданию искусственной кредиторской задолженности перед АО «Тольяттихимбанк», создал возможность незаконного получения чужого имущества.