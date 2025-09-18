Жителя Таганрога заподозрили в незаконном посредничестве для иностранцев

Жителя Таганрога заподозрили в посредничестве при попытке подкупа правоохранителей. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.
По информации ведомства, мужчину задержали с поличным. Предварительно, он оказался причастен к взяточничеству с целью «получения иностранцами российского гражданства в обход установленных процедур».
Согласно оперативным данным, таганрожец за 200 тысяч рублей пообещал помочь одному из приезжих, у которого имелись «юридические препятствия».
На основании материалов УФСБ, в отношении задержанного завели дело по статье «Посредничество во взяточничестве» (ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). Подозреваемому грозят крупный штраф, а также от пяти до десяти лет лишения свободы.
