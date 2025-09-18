Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минчанки поразились, как у них во время сеанса массажа пропали деньги

Две минчанки лишились во время сеанса массажа 350 рублей.

Источник: Комсомольская правда

Две женщины пришли на массаж, а когда он закончился, увидели, что из их сумок пропали деньги, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Обнаружив пропажу денег, минчанки обратились в милицию. Оперативники выяснили, что деньги похитил 47-летний мужчина. Оказалось, что он приехал в Минск на электричке и вошел в первое попавшееся здание. Это и была студия массажа.

«Воспользовавшись моментом, фигурант зашел внутрь и похитил деньги из сумок женщин, которые находились на процедурах», — рассказали в милиции.

В общем он похитил 350 белорусских рублей. Деньги мужчина успел потратить на продукты и личные нужды. Ему придется отдать деньги потерпевшим и ответить перед законом за кражу.

Ранее мы писали, что двое мужчин умерли в Брестской области от укусов насекомых — осы и шершня.

Прочитайте, что белорусов предупредили об опасных приманках, разбрасываемых с воздуха под Минском: «Если попало на кожу, промыть содой и срочно обратиться к врачу».

Еще узнайте, что олимпийский чемпион Александр Тихонов рассказал, стоит ли жениться в 16 лет: «Первый брак был недолгим».