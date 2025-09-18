Минчанки поразились, как у них во время сеанса массажа пропали деньги

Две женщины пришли на массаж, а когда он закончился, увидели, что из их сумок пропали деньги, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
Обнаружив пропажу денег, минчанки обратились в милицию. Оперативники выяснили, что деньги похитил 47-летний мужчина. Оказалось, что он приехал в Минск на электричке и вошел в первое попавшееся здание. Это и была студия массажа.
«Воспользовавшись моментом, фигурант зашел внутрь и похитил деньги из сумок женщин, которые находились на процедурах», — рассказали в милиции.
В общем он похитил 350 белорусских рублей. Деньги мужчина успел потратить на продукты и личные нужды. Ему придется отдать деньги потерпевшим и ответить перед законом за кражу.
