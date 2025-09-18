Ричмонд
В центре Симферополя «накрыли» замаскированное казино

СИМФЕРОПОЛЯ, 18 сен — РИА Новости Крым. В столице Крыма раскрыли деятельность подпольного игрового зала, замаскированного под компьютерный клуб. Об этом сообщили в главке СК России по Крыму и Севастополю.

Источник: РИА "Новости"

По данным следствия, житель Евпатории вместе с двумя подельниками арендовал подвальное помещение на бульваре Ленина и оборудовал его для проведения азартных игр. Все как в настоящем казино, только автоматы виртуальные.

«Для обеспечения деятельности зала и обслуживания клиентов были наняты кассир и администратор. Во избежание уголовной ответственности и в целях сокрытия незаконного характера деятельности орггруппа завуалировала игровой зал под деятельность компьютерного клуба», — рассказали в Следкоме.

В прокуратуре уточнили, что «клуб» работал с июля 2024 по январь 2025 года и принес организаторам около 112 тысяч рублей.

Расследование закончено. Прокуратура утвердила обвинение, и теперь дело трех участников группы отправлено в Железнодорожный районный суд Симферополя. Их обвиняют в организации незаконной игорной деятельности.

Ранее в Крыму раскрыли деятельность целой сети подпольных игровых залов.