Последствия атаки: власти рассказали, что происходит сейчас с предприятием в Салавате после налета БПЛА

Сегодня, 18 сентября, глава Башкирии Радий Хабиров провел выездное заседание республиканской антитеррористической комиссии и оперативного штаба на площадке компании «Газпром нефтехим Салават». Поводом стало нападение с использованием беспилотных летательных аппаратов на предприятие.
Как сообщает администрация руководителя республики, в ходе заседания Хабиров поблагодарил службу охраны предприятия и представителей Министерства Обороны России за эффективное отражение атаки и защиту объекта.
Министр природопользования и экологии Башкирии Нияз Фазылов доложил о результатах анализа атмосферного воздуха, подтвердив отсутствие превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ.
По заверениям властей, предприятие продолжает работать в штатном режиме без нарушения технологических процессов. Пожар, возникший в результате атаки, локализован. После полной ликвидации последствий будет дана оценка необходимости проведения ремонтных работ.
Напомним, как ранее сообщал Радий Хабиров сегодня предприятие «Газпром нефтехим Салават» атаковали два беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
