На Серовском тракте водитель после ДТП сгорел заживо

18 сентября на Серовском тракте под Екатеринбургом произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля Opel, направлявшийся из Серова в Екатеринбург, врезался в опору моста, после чего машина загорелась. 39-летний мужчина скончался в салоне своего автомобиля. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.