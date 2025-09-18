На Серовском тракте водитель после ДТП сгорел заживо

18 сентября на Серовском тракте под Екатеринбургом произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля Opel, направлявшийся из Серова в Екатеринбург, врезался в опору моста, после чего машина загорелась. 39-летний мужчина скончался в салоне своего автомобиля. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
— Сейчас следственно-оперативная группа проводит проверку, выясняются причины и обстоятельства аварии, — отметили сотрудники ГАИ.
В ведомстве также напомнили водителям о важности соблюдения скоростного режима и использования ремней безопасности.
Ранее мы сообщали, что на трассе Екатеринбург-Тюмень в результате ДТП погиб мужчина, допустивший выезд на полосу встречного движения.