Суд перевел главреда Baza Трифонова под домашний арест

Журналистов задержали 22 июля после обысков в редакции Baza. Как сообщал СКР, следственные действия вначале проводились в отношении неустановленных лиц по ст. 286 УК (превышение должностных полномочий). Впоследствии официальный представитель МВД Ирина Волк уточнила, что оперативниками Главного управления собственной безопасности ведомства «была пресечена противоправная деятельность нескольких сотрудников территориальных подразделений ОВД», которые «предоставляли третьим лицам служебную информацию», получившую «публичное распространение». Затем к статье о превышении должностных полномочий добавили получение взятки для полицейских, а фигурантами расследования стали сотрудники Baza, которым вменили ст. 291 УК (дачу взятки). Их совокупная сумма составила более 300 тыс. руб. На следующий день журналистов отправили в СИЗО, при этом ходатайство об аресте Татьяны Лукьяновой рассмотрели в закрытом для прессы и слушателей режиме, поскольку оно проходило после закрытия суда.