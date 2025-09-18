Ричмонд
В Самаре экс-начальника отдела по вопросам миграции признали виновным

В Самарской области бывшего начальника по вопросам миграции и его подельника приговорили к колонии.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области завершили расследование дела бывшего начальника отдела по вопросам миграции. Экс-сотрудника и его подельника признали виновными, сообщили в СУ СК России по региону.

Следствие установило, что в течение нескольких месяцев подозреваемые получал через знакомого взятку. Бывший начальник отдела не проводил проверки сотрудников-иностранцев. За это он получил 340 тысяч рублей.

Суд признал подозреваемого и его знакомого виновными. Бывшего начальника отдела приговорили к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также к штрафу в 1 млн 360 тысяч рублей. Подельнику грозит 5 лет в колонии общего режима.