В Самаре экс-начальника отдела по вопросам миграции признали виновным

Суд признал подозреваемого и его знакомого виновными. Бывшего начальника отдела приговорили к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также к штрафу в 1 млн 360 тысяч рублей. Подельнику грозит 5 лет в колонии общего режима.