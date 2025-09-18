Ричмонд
Минчане получают требования прийти на «совещание» от имени Мингорисполкома

Минчанам приходит фейковая рассылка с требованием прийти на совещание.

Источник: Комсомольская правда

Минская милиция сообщает, что жителям столицы через мессенджер от лица руководства Мингорисполкома приходят фейковые сообщения с требованием прийти на совещание.

Уточняется, что данные аккаунты созданы мошенниками и привязаны к иностранным номерам. При этом они содержат настоящие фотографии руководителей, взятые из интернета. В милиции рассказали о дальнейших действиях аферистов:

«В случае неявки гражданам поступает звонок якобы от сотрудников правоохранительных органов, которые угрожают обыском и требуют “задекларировать” имеющиеся дома наличные».

Правоохранители предупреждают, что это обман. Аферисты заберут деньги и исчезнут с ними.

