Минчане получают требования прийти на «совещание» от имени Мингорисполкома

Минская милиция сообщает, что жителям столицы через мессенджер от лица руководства Мингорисполкома приходят фейковые сообщения с требованием прийти на совещание.
Уточняется, что данные аккаунты созданы мошенниками и привязаны к иностранным номерам. При этом они содержат настоящие фотографии руководителей, взятые из интернета. В милиции рассказали о дальнейших действиях аферистов:
«В случае неявки гражданам поступает звонок якобы от сотрудников правоохранительных органов, которые угрожают обыском и требуют “задекларировать” имеющиеся дома наличные».
Правоохранители предупреждают, что это обман. Аферисты заберут деньги и исчезнут с ними.
Ранее мы писали, что минчанки поразились, как у них во время сеанса массажа пропали деньги.
Рассказали, что двое мужчин умерли в Брестской области от укусов насекомых — осы и шершня.
Прочитайте, что белорусов предупредили об опасных приманках, разбрасываемых с воздуха под Минском: «Если попало на кожу, промыть содой и срочно обратиться к врачу».
Еще узнайте, что олимпийский чемпион Александр Тихонов рассказал, стоит ли жениться в 16 лет: «Первый брак был недолгим».