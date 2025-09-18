Трагедия в Италии: Гражданин Молдовы погиб под колесами автомобиля — мужчина шёл пешком по обочине шоссе, когда его сбила машина

Вечером во вторник 16 сентября на трассе в районе города Мондрагонe (провинция Казерта, Италия), произошла смертельная авария. Под колесами автомобиля погиб 30-летний гражданин Молдовы, предположительно без определённого места жительства.
По данным издания Casertanews.it, мужчина шёл пешком по обочине шоссе, когда его сбила машина. Водитель — молодой житель Неаполя — остановился, чтобы оказать помощь, однако спасти пострадавшего не удалось. Сам водитель находится в состоянии шока и теперь может стать фигурантом расследования по факту ДТП со смертельным исходом.
Для выяснения обстоятельств трагедии на место прибыли сотрудники дорожной полиции. Тело погибшего было доставлено в институт судебной медицины для проведения экспертиз.
