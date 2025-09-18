Ричмонд
Главный редактор Baza признал вину

Главный редактор Telegram-канала Baza Глеб Трифонов и продюсер Татьяна Лукьянова, которые обвиняются в даче взяток сотрудникам правоохранительных органов, признали свою вину. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Источник: Газета.Ру

«Трифонов и Лукьянова написали явку с повинной и полностью раскаялись», — рассказал собеседник агентства.

24 июля Трифонова и Лукьянову заключили под стражу до 20 сентября. Главреда Baza и продюсера обвинили в даче взяток сотрудникам правоохранительных органов.

Тогда сообщалось, что Трифонов и Лукьянова свою вину не признали. По словам адвоката Алексея Михальчика, общая сумма взяток по уголовному делу не превышает 150 тысяч рублей.

Позже двое полицейских, фигурирующих в этом деле, в ходе очных ставок заявили, что Трифонов был осведомлен об их должностях.

При этом оба фигуранта отказались раскрыть детали знакомства с журналистом. Сотрудники правоохранительных органов добавили, что лично с Трифоновым не общались, а контактировали исключительно через мессенджер Telegram.