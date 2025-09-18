В Шахтах задержали подозреваемого в поджоге машины, рассказали в ГУ МВД России по Ростовской области.
Оказалось, таким образом местный житель решил отомстить за своего друга, у которого были неурядицы в личной жизни. По крайней мере, именно так объяснил свое поведение полицейским сам задержанный 26-летний мужчина.
Пострадал автомобиль, припаркованный около подъезда многоквартирного дома. Предварительно, хулиган разбил лобовое стекло, а потом поджег транспорт. Ущерб составил 6,5 млн рублей.
— Подозреваемый арестован. Возбуждено дело по статье «Умышленное повреждение имущества путем поджога» (ч. 2 ст. 167 УК РФ), — прокомментировали в МВД.
Подпишись на нас в Telegram.