Один человек госпитализирован: в уфимском СНТ вспыхнул дом

Сегодня, 18 сентября, в садовом некоммерческом товариществе «Красивая поляна» Демского района Уфы произошел пожар. По информации пресс-службы МЧС Башкирии, по прибытии специалистов происходило горение бревенчатого дома размером 6×8 метров.
В настоящее время горение локализовано, работы по тушению продолжаются. По предварительным данным, в результате происшествия пострадал один человек. Бригада скорой помощи госпитализировала его в Демскую центральную районную больницу.
