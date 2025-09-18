Ричмонд
Один человек госпитализирован: в уфимском СНТ вспыхнул дом

В Уфе во время пожара в СНТ «Красивая поляна» пострадал человек.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 18 сентября, в садовом некоммерческом товариществе «Красивая поляна» Демского района Уфы произошел пожар. По информации пресс-службы МЧС Башкирии, по прибытии специалистов происходило горение бревенчатого дома размером 6×8 метров.

В настоящее время горение локализовано, работы по тушению продолжаются. По предварительным данным, в результате происшествия пострадал один человек. Бригада скорой помощи госпитализировала его в Демскую центральную районную больницу.

