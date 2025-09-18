В Батайске завели уголовное дело после стрельбы по 11-летнему ребенку

В Батайске после стрельбы по 11-летнему ребенку завели уголовное дело по статье «Хулиганство» (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Об этом 18 сентября рассказали в СУ СК России по Ростовской области.
— Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего. Подозреваемым оказался местный житель. Он выстрелил, предположительно, из пневматического оружия в сторону 11-летнего мальчика, — прокомментировали в Следкоме.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что донские полицейские задержали подозреваемого.
По предварительным данным полиции, трое несовершеннолетних ребят во время прогулки зашли на территорию гаражного кооператива и бегали по крышам гаражей. Двое незнакомых мужчин потребовали, чтобы дети спустились, а затем один из взрослых выстрелил в подростка. Пострадавший после этого попал в больницу, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
