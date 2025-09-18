В Батайске завели уголовное дело после стрельбы по 11-летнему ребенку

По предварительным данным полиции, трое несовершеннолетних ребят во время прогулки зашли на территорию гаражного кооператива и бегали по крышам гаражей. Двое незнакомых мужчин потребовали, чтобы дети спустились, а затем один из взрослых выстрелил в подростка. Пострадавший после этого попал в больницу, его жизни и здоровью ничего не угрожает.