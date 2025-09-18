Трамп обрадовался закрытию передачи на американском телевидении

У Киммела были низкие рейтинги, заявил Трамп.
Телеведущий Джимми Киммел, показ передачи которого приостановили на американском телевидении, давно заслуживал увольнения из-за низких рейтингов своего шоу. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.
«У Джимми Киммела были плохие рейтинги, его давно следовало уволить», — заявил Трамп. Его выступление транслировал официальный аккаунт Белого дома в соцсети Х. Он добавил, что Киммел не обладает талантом, необходимым для успешной телевизионной карьеры. Эти высказывания прозвучали на фоне приостановки показа программы Jimmy Kimmel Live!
Поводом для скандала стало заявление Киммела в одном из выпусков шоу, где он обвинил сторонников Трампа в использовании убийства активиста Чарли Кирка в политических целях. Ведущий назвал движение Трампа MAGA «бандой», пытающейся извлечь выгоду из трагедии, что вызвало резкую реакцию со стороны консервативных кругов.
После этого инцидента председатель Федеральной комиссии по связи пригрозил телеканалу ABC проведением проверки, что привело к временной приостановке показа программы. Гильдия сценаристов и профсоюз актеров осудили это решение, расценив его как угрозу свободе слова и творческой независимости.