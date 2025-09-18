Ричмонд
Двое россиян попытались поджечь здание ФСБ и отравить сотрудников

В Магаданской области силовики пресекли попытку теракта.

В Магаданской области силовики пресекли попытку теракта. Задержаны браконьеры, которые планировали поджечь здание погрануправления службы безопасности и отравить его сотрудников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

По данным следствия, поджог здания погрануправления готовили двое граждан Российской Федерации.

Также они через забор распылили химическое вещество, что причинив ущерб имуществу и создав угрозу жизни людей. Задержанные изготовили три емкости с воспламеняющейся смесью.

Подозреваемые дали признательные показания. По статье о приготовлении к теракту возбуждено уголовное дело.

