Двое россиян попытались поджечь здание ФСБ и отравить сотрудников

В Магаданской области силовики пресекли попытку теракта. Задержаны браконьеры, которые планировали поджечь здание погрануправления службы безопасности и отравить его сотрудников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.