Двое россиян попытались поджечь здание ФСБ и отравить сотрудников

В Магаданской области силовики пресекли попытку теракта. Задержаны браконьеры, которые планировали поджечь здание погрануправления службы безопасности и отравить его сотрудников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.
По данным следствия, поджог здания погрануправления готовили двое граждан Российской Федерации.
Также они через забор распылили химическое вещество, что причинив ущерб имуществу и создав угрозу жизни людей. Задержанные изготовили три емкости с воспламеняющейся смесью.
Подозреваемые дали признательные показания. По статье о приготовлении к теракту возбуждено уголовное дело.
