Около 200 человек арестованы на протестах во Франции

«Сто восемьдесят один человек был задержан, из них 31 — в Париже», — говорится в сообщении телеканала BFMTV. Массовые манифестации и забастовки проходят в четверг по всей Франции в знак протеста против мер жесткой экономии, предложенных правительством. Власти ожидают, что в акциях могут принять участие до 900 тысяч человек по всей стране.