Приятное знакомство обернулось избиением до смерти: один из убийц уфимца все еще не наказан

Верховный суд Башкирии вынес приговор 33-летнему уфимцу, его признали виновным в убийстве. Об этом рассказала пресс-служба прокуратура республики.
По данным надзорного ведомства, в мае прошлого года подсудимый на улице познакомился с двумя мужчинами, после чего они совместно распивали спиртное. В этот же вечер между фигурантом уголовного дела и одним из новых знакомых произошел конфликт.
Подсудимый и соучастник множество раз ударили оппонента руками и ногами по различным частям тела, а также надавали на органы шеи. От травм потерпевший скончался на месте происшествия.
Суд назначил уфимцу 17 лет колонии строгого режима. Материалы уголовного дела в отношении второго участника преступления выделены в отдельное производство.
