Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Приятное знакомство обернулось избиением до смерти: один из убийц уфимца все еще не наказан

Уфимец получил 17 лет колонии за избиение мужчины до смерти.

Источник: Комсомольская правда

Верховный суд Башкирии вынес приговор 33-летнему уфимцу, его признали виновным в убийстве. Об этом рассказала пресс-служба прокуратура республики.

По данным надзорного ведомства, в мае прошлого года подсудимый на улице познакомился с двумя мужчинами, после чего они совместно распивали спиртное. В этот же вечер между фигурантом уголовного дела и одним из новых знакомых произошел конфликт.

Подсудимый и соучастник множество раз ударили оппонента руками и ногами по различным частям тела, а также надавали на органы шеи. От травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Суд назначил уфимцу 17 лет колонии строгого режима. Материалы уголовного дела в отношении второго участника преступления выделены в отдельное производство.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.