Замглавы военного санатория в Крыму купила жилье за границей с премий работников

Суд принял решение об отправке бывшего заместителя начальника военного санатория в Крыму в колонию на один год. Причиной стало присваивание премий подчиненных ради постройки элитного жилья за границей. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ России.
Речь идет об экс-замглаве Сакского военного клинического санатория имени Н. И. Пирогова Елене Шараповой. Ее признали виновной по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
Согласно версии суда, женщина незаконно завышала премии сотрудникам санатория, после чего принуждала обналичивать и передавать их ей. Благодаря такому методу ей удалось накопить квартиру в Аланье стоимостью 19 миллионов рублей и парковочное место стоимостью 600 тысяч рублей.
В итоге суд обратил имущество Шараповой в Турции в доход РФ, а также назначил ей дополнительный штраф в 400 тысяч рублей, передает ТАСС.
В августе экс-министр здравоохранения Хабаровского края Юрий Бойченко был задержан в Москве. Его обвиняют в присвоении средств в особо крупном размере. Следствие считает, что Бойченко причастен к хищению около 120 миллионов рублей.