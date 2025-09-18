Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Замглавы военного санатория в Крыму купила жилье за границей с премий работников

Суд принял решение об отправке бывшего заместителя начальника военного санатория в Крыму в колонию на один год. Причиной стало присваивание премий подчиненных ради постройки элитного жилья за границей. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ России.

Суд принял решение об отправке бывшего заместителя начальника военного санатория в Крыму в колонию на один год. Причиной стало присваивание премий подчиненных ради постройки элитного жилья за границей. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ России.

Речь идет об экс-замглаве Сакского военного клинического санатория имени Н. И. Пирогова Елене Шараповой. Ее признали виновной по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Согласно версии суда, женщина незаконно завышала премии сотрудникам санатория, после чего принуждала обналичивать и передавать их ей. Благодаря такому методу ей удалось накопить квартиру в Аланье стоимостью 19 миллионов рублей и парковочное место стоимостью 600 тысяч рублей.

В итоге суд обратил имущество Шараповой в Турции в доход РФ, а также назначил ей дополнительный штраф в 400 тысяч рублей, передает ТАСС.

В августе экс-министр здравоохранения Хабаровского края Юрий Бойченко был задержан в Москве. Его обвиняют в присвоении средств в особо крупном размере. Следствие считает, что Бойченко причастен к хищению около 120 миллионов рублей.