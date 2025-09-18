18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске спасатели ликвидировали возгорание на кухне ресторана. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.
Сегодня спасателям поступило сообщение о загорании в помещении кухни ресторана «Чумацький шлях» по ул. Мясникова. К месту вызова оперативно были направлены 8 единиц техники.
К моменту прибытия спасателей в помещениях ресторана наблюдалось плотное задымление. Во время разведки выяснилось, что при приготовлении пищи произошло воспламенение масла во фритюрнице без последующего распространения.
Работники МЧС оперативно ликвидировали возгорание.
На момент происшествия в ресторане находилось 9 человек персонала, которые самостоятельно покинули помещение. Никто не пострадал.
Устанавливаются причины произошедшего. -0-