Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минске спасатели ликвидировали возгорание на кухне ресторана

Сегодня спасателям поступило сообщение о загорании в помещении кухни ресторана «Чумацький шлях» по ул. Мясникова. К месту вызова оперативно были направлены 8 единиц техники.

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске спасатели ликвидировали возгорание на кухне ресторана. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Сегодня спасателям поступило сообщение о загорании в помещении кухни ресторана «Чумацький шлях» по ул. Мясникова. К месту вызова оперативно были направлены 8 единиц техники.

К моменту прибытия спасателей в помещениях ресторана наблюдалось плотное задымление. Во время разведки выяснилось, что при приготовлении пищи произошло воспламенение масла во фритюрнице без последующего распространения.

Работники МЧС оперативно ликвидировали возгорание.

На момент происшествия в ресторане находилось 9 человек персонала, которые самостоятельно покинули помещение. Никто не пострадал.

Устанавливаются причины произошедшего. -0-