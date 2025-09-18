Пенсионер топором зарубил инвалида во время пьяного спора о футболисте Смолове

Ранее Life.ru писал, что охота пятерых коллег в тайге у посёлка Кубайка Таштыпского района Хакасии обернулась трагедией. Один из мужчин принял начальника за зверя и застрелил его. Следователи завели уголовное дело в отношении 36-летнего охотника по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).