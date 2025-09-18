Пенсионер топором зарубил инвалида во время пьяного спора о футболисте Смолове

«Суд избрал меру пресечения фигуранту по делу об убийстве на востоке Москвы. Заключение под стражу на 1 месяц 30 суток», — говорится в тексте.
По данным ТАСС, Матвиенко убил знакомого во время спора об игре российского футболиста Фёдора Смолова. Мужчины не смогли прийти к единому мнению, и конфликт перерос в жуткую расправу.
Ранее Life.ru писал, что охота пятерых коллег в тайге у посёлка Кубайка Таштыпского района Хакасии обернулась трагедией. Один из мужчин принял начальника за зверя и застрелил его. Следователи завели уголовное дело в отношении 36-летнего охотника по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).