«Вы все умрете»: экс-ученик с ножами ворвался в воронежскую школу

Как сообщили в Следственном комитете по Воронежской области, в отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело. Сейчас с подростком, который, предварительно, психически нездоров, проводятся следственные действия. Следователи решают вопрос о его помещении в психиатрический стационар для проведения судебной экспертизы.