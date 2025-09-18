«Вы все умрете»: экс-ученик с ножами ворвался в воронежскую школу

В Острогожском районе Воронежской области сотрудники школы — учитель физкультуры, охранник и водитель автобуса — смогли обезвредить и задержать бывшего ученика, который, вооружившись ножами и молотком, проник на территорию учебного заведения. Благодаря их решительным действиям никто не пострадал.
Инцидент произошел утром 17 сентября. Как сообщает Telegram-канал «112», подросток беспрепятственно вошел в здание, так как двери были открыты — в этот момент ученики выходили на обед в столовую, расположенную в отдельном корпусе.
По данным РЕН-ТВ, нападение было спланировано, а намерения подростка были крайне серьезными. Он якобы оставил записку с угрозой: «Скоро вы все умрете, я иду за вами».
Трагедию удалось предотвратить благодаря бдительности и смелости персонала. Трое мужчин — охранник, водитель и учитель физкультуры — смогли обезоружить нападавшего и уложить его на пол, в то время как директор нажал тревожную кнопку.
Как сообщили в Следственном комитете по Воронежской области, в отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело. Сейчас с подростком, который, предварительно, психически нездоров, проводятся следственные действия. Следователи решают вопрос о его помещении в психиатрический стационар для проведения судебной экспертизы.
