СК: Подросток с ножами пытался проникнуть в школу в Воронежской области

В Воронежской области несовершеннолетний с ножами и молотком пытался проникнуть в школу в Острогожском районе, где он раньше учился. Правоохранители задержали его и возбудили уголовное дело. Об этом в четверг, 18 сентября, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета (СК) России по региону.
— Подросток был задержан работниками школы и передан сотрудникам правоохранительных органов. С подозреваемым проводятся необходимые следственные действия, следователем СК решается вопрос о помещении его в психиатрический стационар для производства судебной экспертизы, — передает Telegram-канал ведомства.
По данным журналистов, злоумышленник смог проникнуть на территорию учебного заведения, поскольку двери столовой были открыты — в тот момент ученики выходили на обед. В результате нападения никто не пострадал — охранник, водитель автобуса и учитель физкультуры обезоружили подростка, сообщил Telegram-канал 112.
Утром 24 апреля в школе Нотр-Дам-де-Тут-Эд во французском городе Нанте 15-летний ученик старшей школы нанес удары ножом четырем сверстникам. Один из учеников умер на месте, другого пострадавшего госпитализировали в критическом состоянии, еще один учащийся получил тяжелые ранения, а четвертый — легкие.