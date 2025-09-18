СК: Подросток с ножами пытался проникнуть в школу в Воронежской области

В Воронежской области несовершеннолетний с ножами и молотком пытался проникнуть в школу в Острогожском районе, где он раньше учился. Правоохранители задержали его и возбудили уголовное дело. Об этом в четверг, 18 сентября, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета (СК) России по региону.