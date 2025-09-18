В Воронежской области подросток пытался совершить преступление в школе

«Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, который утром 17 сентября 2025 года, вооружившись ножами и молотком, намеревался совершить преступление в одной из школ Острогожского района Воронежской области», — отметили там.
Подростка задержали работники школы, которые затем передали его силовикам.
Сейчас с подозреваемым проводят необходимые следственные действия. Так, решается вопрос о помещении его в психиатрический стационар для судебной экспертизы.
Кроме того, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.