В Воронежской области подросток пытался совершить преступление в школе

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Несовершеннолетний подросток с ножами и молотком пытался совершить преступление в одной из школ Воронежской области, его задержали, сообщается на сайте СУ СК России по региону.

«Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, который утром 17 сентября 2025 года, вооружившись ножами и молотком, намеревался совершить преступление в одной из школ Острогожского района Воронежской области», — отметили там.

Подростка задержали работники школы, которые затем передали его силовикам.

Сейчас с подозреваемым проводят необходимые следственные действия. Так, решается вопрос о помещении его в психиатрический стационар для судебной экспертизы.

Кроме того, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.