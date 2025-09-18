В Латвии снова задержали защищавшего русский язык депутата Росликова

В июне в парламенте Латвии обсуждали проект декларации о «преступной русификации» страны во времена СССР и о «предотвращении ей лингвистических последствий». В ходе дебатов Алексей Росликов выразил несогласие с включением проекта в план работы. При этом он завершил свое выступление фразой на русском языке: «Нас больше, и русский — это наш язык! Получите!». Депутат также показал коллегам кулак. Его удалили с заседания.