В Латвии снова задержали защищавшего русский язык депутата Росликова

Алексея Росликова уже ранее задерживали в июне, но отпустили под подписку о невыезде.

Источник: Аргументы и факты

В Латвии правоохранители снова задержали бывшего члена парламента страны Алексея Росликова, сообщила депутат Сейма Светлана Чулкова.

«Алексея задержали снова! Другой информации пока нет!», — написала она в Telegram-канале депутата.

В июне в парламенте Латвии обсуждали проект декларации о «преступной русификации» страны во времена СССР и о «предотвращении ей лингвистических последствий». В ходе дебатов Алексей Росликов выразил несогласие с включением проекта в план работы. При этом он завершил свое выступление фразой на русском языке: «Нас больше, и русский — это наш язык! Получите!». Депутат также показал коллегам кулак. Его удалили с заседания.

Впоследствии Алексея Росликова задержали, но отпустили под подписку о невыезде.