Подросток с ножами и молотком пытался попасть в воронежскую школу, заведено дело

СК возбудил уголовное дело против подростка после попытки совершить преступление в школе Воронежской области.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту инцидента с вооруженным подростком, пытавшегося совершить преступление в одной из школ в Воронежской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

«Подросток был задержан работниками школы и передан сотрудникам правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в минувшую среду, 17 сентября, несовершеннолетний, вооружившись ножами и молотком, планировал совершить преступление в школе Острогожского района Воронежской области. По факту произошедшего ведутся следственные мероприятия, обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее KP.RU сообщал, что в Кабардино-Балкарии начали уголовное расследование в отношении подростка, подозреваемого в участии в террористической организации и подготовке теракта.