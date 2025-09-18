Подросток с ножами и молотком пытался попасть в воронежскую школу, заведено дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту инцидента с вооруженным подростком, пытавшегося совершить преступление в одной из школ в Воронежской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
«Подросток был задержан работниками школы и передан сотрудникам правоохранительных органов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в минувшую среду, 17 сентября, несовершеннолетний, вооружившись ножами и молотком, планировал совершить преступление в школе Острогожского района Воронежской области. По факту произошедшего ведутся следственные мероприятия, обстоятельства инцидента уточняются.
Ранее KP.RU сообщал, что в Кабардино-Балкарии начали уголовное расследование в отношении подростка, подозреваемого в участии в террористической организации и подготовке теракта.