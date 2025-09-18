Знакомая пропавшей в Таиланде россиянки назвала свою версию исчезновения

С пропавшей в Таиланде 34-летней россиянкой Эрикой произошло нечто плохое, она бы не оставила четырехлетнюю дочь одну надолго, сообщила в беседе с aif.ru ее знакомая Елена.
Напомним, россиянка сдавала туристам квартиры в своем доме на острове Самуи. Незадолго до трагедии она с четырехлетней дочерью приехала в Бангкок. Ночью 13 сентября она вышла из отеля и пропала. Утром персонал отеля обнаружил ребенка одного в номере.
Девочку передали в местный детский дом до приезда родственников. Отмечается, что, выйдя из отеля, Эрика доехала на такси до района, который славится своими ночными заведениями.
«Дочка Эрики была всегда веселой и опрятной. Думаю, с ней что-то случилось, потому что она бы не оставила на такой долгий срок ребенка одного. Если она и вышла ночью в Бангкоке куда-то, пока ребенок спал, то, возможно, только, чтобы выпить пива ненадолго, или сходить в аптеку, магазин. Она долго живет в Таиланде, там безопасно и днем, и ночью. Я сама гуляла там ночью, ничего не происходило», — отметила Елена.
Девушка добавила, что в Бангкок Эрика могла прилететь, чтобы встретиться с друзьями.
Ранее стало известно, что российское посольство в Таиланде выясняет ситуацию с пропажей россиянки.