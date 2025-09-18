Ричмонд
Пожилая туристка задушила подругу на популярном курорте

64-летняя британская туристка была арестована в испанском курортном городе Бенидорм по обвинению в убийстве своей 66-летней подруги.

По версии следствия, женщина задушила соотечественницу шнуром от пылесоса во время жестокой ссоры.

Как сообщает The Sun, трагедия произошла в апартаментах в районе, известном как «Маленькая Англия», популярном среди британских отдыхающих. Около полуночи в экстренные службы позвонила подруга обеих женщин, которая обнаружила тело.

Прибывшая на место полиция нашла 66-летнюю жертву мертвой, с проводом от пылесоса на шее. По сообщениям местных СМИ, 64-летняя подозреваемая, после того как на нее надели наручники, призналась в совершении убийства.

Судебно-медицинские эксперты изъяли шнур для проведения анализа ДНК. Предварительное вскрытие уже подтвердило, что причиной смерти стало удушение.

«Женщина в возрасте 64 лет арестована по подозрению в убийстве другой 66-летней женщины, обе из Великобритании. Расследование продолжается, и на данный момент мы не можем предоставить дополнительную информацию», — сообщил представитель Национальной полиции Испании.

Детективы пока не раскрывают имена участниц конфликта и характер их отношений. Дело передано в суд, который будет контролировать дальнейшее уголовное расследование.

