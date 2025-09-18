В Приморье на годовалого ребенка упал шкаф, следователи начали проверку

Следователи начали проверку после травмирования ребенка шкафом, пишет PrimaMedia со ссылкой на СУ СКР по Приморскому краю.
Сообщается, что сотрудники ведомства выясняют обстоятельства случившегося.
Известно, что на ребенка упал шкаф, он получил тяжёлую черепно-мозговую травму. Пострадавшего экстренно доставили в Спасскую горбольницу, где врачи провели ему операцию, в после стабилизации состояния ребенка эвакуировали в краевую клиническую больницу № 2 во Владивостоке.
Ранее издание URA.RU со ссылкой на источник сообщило, что в Челябинске в элитном ЖК «Манхэттен» мужчина скончался, упав с высоты. Сообщается, что инцидент произошел примерно в четыре утра 18 сентября.