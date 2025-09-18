В Приморье на годовалого ребенка упал шкаф, следователи начали проверку

Известно, что на ребенка упал шкаф, он получил тяжёлую черепно-мозговую травму. Пострадавшего экстренно доставили в Спасскую горбольницу, где врачи провели ему операцию, в после стабилизации состояния ребенка эвакуировали в краевую клиническую больницу № 2 во Владивостоке.