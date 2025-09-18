Раскрыта странная связь известного рэпера с расчлененной девочкой в его машине

В истории с телом девушки, найденным в автомобиле рэпера D4vd, появились новые подробности. Как пишет The Independent, у погибшей 15-летней школьницы и музыканта были одинаковые татуировки с надписью «Тсс…» на указательных пальцах правой руки.
Мать девушки рассказала, что её дочь встречалась с молодым человеком по имени Дэвид. Журналисты также обратили внимание, что одна из песен рэпера 2023 года называлась «Celeste», совпадая с именем погибшей.
Останки девушки обнаружили 8 сентября в эвакуированной Tesla, принадлежащей D4vd. Полицию привлек трупный запах, исходивший от машины. Вскрыв машину, они обнаружили расчлененное тело.
Позже выяснилось, что останки принадлежат 15-летней Селесте Ривас Эрнандес.
