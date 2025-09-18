Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раскрыта странная связь известного рэпера с расчлененной девочкой в его машине

В истории с телом девушки, найденным в автомобиле рэпера D4vd, появились новые подробности.

В истории с телом девушки, найденным в автомобиле рэпера D4vd, появились новые подробности. Как пишет The Independent, у погибшей 15-летней школьницы и музыканта были одинаковые татуировки с надписью «Тсс…» на указательных пальцах правой руки.

Мать девушки рассказала, что её дочь встречалась с молодым человеком по имени Дэвид. Журналисты также обратили внимание, что одна из песен рэпера 2023 года называлась «Celeste», совпадая с именем погибшей.

Останки девушки обнаружили 8 сентября в эвакуированной Tesla, принадлежащей D4vd. Полицию привлек трупный запах, исходивший от машины. Вскрыв машину, они обнаружили расчлененное тело.

Позже выяснилось, что останки принадлежат 15-летней Селесте Ривас Эрнандес.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.