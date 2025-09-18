Кадыров сообщил об уничтожении пикапа с пехотой ВСУ

Кадыров уточнил, что техника ВСУ была уничтожена на ходу с помощью дрона.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил об уничтожении автомобиля с пехотой ВСУ на харьковском направлении. По его словам, бойцы спецназа «Ахмат» Минобороны России обнаружили пикап ВСУ во время разведки и нанесли по нему удар дроном.
«Харьковское направление, работает отряд Охотника легендарного спецназа “Ахмат” МО РФ, в ходе разведки местности бойцы засекли пикап с пехотой противника. Машина быстро зашла в лесистую местность, но, как оказалось, спрятаться от наших дроноводов там было невозможно», — написал Кадыров в своем telegram-канале.
Рамзан Кадыров подчеркнул, что попадание по движущейся цели в подобных условиях свидетельствует о высоком профессионализме российских военнослужащих. Ранее Кадров рассказал об уничтожении автомобилей и склада с боеприпасами ВСУ силами «Ахмата».