Кадыров сообщил об уничтожении пикапа с пехотой ВСУ

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил об уничтожении автомобиля с пехотой ВСУ на харьковском направлении. По его словам, бойцы спецназа «Ахмат» Минобороны России обнаружили пикап ВСУ во время разведки и нанесли по нему удар дроном.