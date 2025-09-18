Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кадыров сообщил об уничтожении пикапа с пехотой ВСУ

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил об уничтожении автомобиля с пехотой ВСУ на харьковском направлении. По его словам, бойцы спецназа «Ахмат» Минобороны России обнаружили пикап ВСУ во время разведки и нанесли по нему удар дроном.

Кадыров уточнил, что техника ВСУ была уничтожена на ходу с помощью дрона.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил об уничтожении автомобиля с пехотой ВСУ на харьковском направлении. По его словам, бойцы спецназа «Ахмат» Минобороны России обнаружили пикап ВСУ во время разведки и нанесли по нему удар дроном.

«Харьковское направление, работает отряд Охотника легендарного спецназа “Ахмат” МО РФ, в ходе разведки местности бойцы засекли пикап с пехотой противника. Машина быстро зашла в лесистую местность, но, как оказалось, спрятаться от наших дроноводов там было невозможно», — написал Кадыров в своем telegram-канале.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ’Стало частью пейзажа": Кадыров с иронией рассказал об уничтожении техники ВСУ.

Рамзан Кадыров подчеркнул, что попадание по движущейся цели в подобных условиях свидетельствует о высоком профессионализме российских военнослужащих. Ранее Кадров рассказал об уничтожении автомобилей и склада с боеприпасами ВСУ силами «Ахмата».

Узнать больше по теме
Биография Рамзана Кадырова: детство и семья, личная жизнь, образование, фото
Рамзан Кадыров — один из известнейших современных политиков России. Чем он запомнился как руководитель республики, его биография, детство, семья, образование, награды и цитаты — в материале Новости Mail.
Читать дальше