Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Предотвращено нападение вооруженного подростка в школе под Воронежем

Предотвращено нападение в одной из школ Воронежской области. Несовершеннолетний с ножами и молотком был задержан работниками образовательного учреждения. Возбуждено уголовное дело. Об этом рассказали в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

С подростком проводятся следственные действия.

Предотвращено нападение в одной из школ Воронежской области. Несовершеннолетний с ножами и молотком был задержан работниками образовательного учреждения. Возбуждено уголовное дело. Об этом рассказали в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

«Возбуждено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, который утром 17 сентября 2025 года, вооружившись ножами и молотком, намеревался совершить преступление в одной из школ Острогожского района», — передает сообщение СК ТАСС. Там добавили, что в отношении подростка возбуждено уголовное дело.

В настоящее время с подозреваемым проводятся необходимые следственные действия, включая решение вопроса о помещении его в психиатрический стационар для проведения судебной экспертизы. В пресс-службе ведомства добавили, что по уголовному делу выполняется комплекс процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.