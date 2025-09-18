Предотвращено нападение вооруженного подростка в школе под Воронежем

В настоящее время с подозреваемым проводятся необходимые следственные действия, включая решение вопроса о помещении его в психиатрический стационар для проведения судебной экспертизы. В пресс-службе ведомства добавили, что по уголовному делу выполняется комплекс процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.