В Могилеве работники МЧС спасли пенсионера при пожаре в квартире

18 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Работники МЧС спасли пенсионера при пожаре в квартире в Могилеве. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
Сегодня в 13.59 спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире на проспекте Мира.
Прибывшие подразделения МЧС обнаружили дым из окна балкона на четвертом этаже. Соседи рассказали, что в квартире находится человек. Во время разведки спасатели обнаружили в одной из комнат 70-летнего хозяина. Мужчину вывели на свежий воздух и передали медикам. После осмотра бригадой скорой медицинской помощи его госпитализировали.
Рассматриваемая версия причины пожара — неосторожное обращение с огнем при курении. -0-