В Могилеве работники МЧС спасли пенсионера при пожаре в квартире

Прибывшие подразделения МЧС обнаружили дым из окна балкона на четвертом этаже. Соседи рассказали, что в квартире находится человек. Во время разведки спасатели обнаружили в одной из комнат 70-летнего хозяина. Мужчину вывели на свежий воздух и передали медикам. После осмотра бригадой скорой медицинской помощи его госпитализировали.