В школе Воронежской области задержали подростка с ножами и молотком

Специалисты решают вопрос о помещении подростка в психиатрический стационар.

Источник: Аргументы и факты

В Воронежской области подросток вооружился ножами и молотком, а затем попытался совершить преступление в одной из местных школ, сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел утром 17 сентября. Подростка задержали сотрудники школы, а затем передали правоохранителям. Следователи возбудили уголовное дело.

«С подозреваемым проводятся необходимые следственные действия, следователем СК решается вопрос о помещении его в психиатрический стационар для производства судебной экспертизы», — сказано в публикации.

Уточняется, что специалисты проводят комплекс действий, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательств.

Ранее сообщалось, что в шведской школе произошла стрельба. В результате пострадали пять человек.