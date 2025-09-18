В школе Воронежской области задержали подростка с ножами и молотком

В Воронежской области подросток вооружился ножами и молотком, а затем попытался совершить преступление в одной из местных школ, сообщает СУ СК России по региону.
Инцидент произошел утром 17 сентября. Подростка задержали сотрудники школы, а затем передали правоохранителям. Следователи возбудили уголовное дело.
«С подозреваемым проводятся необходимые следственные действия, следователем СК решается вопрос о помещении его в психиатрический стационар для производства судебной экспертизы», — сказано в публикации.
Уточняется, что специалисты проводят комплекс действий, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательств.
Ранее сообщалось, что в шведской школе произошла стрельба. В результате пострадали пять человек.