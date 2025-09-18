СК завел дело после издевательств над второклассницей в школе Приморья

Ранее НСН со ссылкой на ГУ МЧС по Владимирской области сообщило о пожаре на крыше школы № 3 в городе Киржач. Из-за пожара здания эвакуировали 417 человека, в том числе 371 ребенка и 46 взрослых, никто не пострадал.