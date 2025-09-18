Ричмонд
СК завел дело после издевательств над второклассницей в школе Приморья

Глава Следкома РФ потребовал доклад об обстоятельствах произошедшего.

Источник: Аргументы и факты

Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве после того, как в школе Спасска-Дальнего второклассница подверглась издевательствам со стороны старшеклассниц, пишет PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Приморскому краю.

По версии следствия 17 сентября на перемене группа школьниц совершила в отношении 8-летней девочки физическое и психологическое насилие. Уголовное дело возбудили по статье о хулиганстве, совершённом группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ), сообщило ведомство.

Следователи допрашивают очевидцев и выясняют подробности инцидента, также планируется проверить действия педагогов и администрации школы.

Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад об обстоятельствах произошедшего.

Ранее НСН со ссылкой на ГУ МЧС по Владимирской области сообщило о пожаре на крыше школы № 3 в городе Киржач. Из-за пожара здания эвакуировали 417 человека, в том числе 371 ребенка и 46 взрослых, никто не пострадал.