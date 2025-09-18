Во Франции на массовых протестах задержали 181 человека

Кроме того, демонстранты требуют отменить реформу французской пенсионной системы 2023 года, которая привела к тому, что французы стали выходить на пенсию на два года позже. Отмена реформы нужна для «выхода из демократического кризиса», заявила агентству France Info генеральный секретарь ВКТ Софи Бине.