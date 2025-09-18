Подросток с ножами и молотком напал на школу в Воронежской области

По данным ведомства, инцидент произошёл утром 17 сентября в Острогожском районе, где подростка задержали сотрудники учебного заведения до того, как он успел причинить кому-либо вред. Правоохранители отмечают, что в настоящее время с подозреваемым проводятся все необходимые следственные действия.
Решается вопрос о направлении задержанного в психиатрическую клинику для проведения судебно-медицинской экспертизы. По уголовному делу продолжается сбор и фиксация доказательств для установления всех обстоятельств произошедшего.
Ранее Life.ru сообщал об инциденте со стрельбой в одной из школ Петербурга. Это произошло в конце августа, когда охранник начал стрелять из пневматического пистолета, о чём в полицию сообщили очевидцы. Выяснилось, что мужчина стрелял в воздух, а так как никто не пострадал, то дебошир стал фигурантом дела о мелком хулиганстве.