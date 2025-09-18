Подросток с ножами и молотком напал на школу в Воронежской области

Ранее Life.ru сообщал об инциденте со стрельбой в одной из школ Петербурга. Это произошло в конце августа, когда охранник начал стрелять из пневматического пистолета, о чём в полицию сообщили очевидцы. Выяснилось, что мужчина стрелял в воздух, а так как никто не пострадал, то дебошир стал фигурантом дела о мелком хулиганстве.