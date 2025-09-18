Раскрыто, как офицеры ВСУ снабжают боевиков «Азова»* наркотиками прямо на позициях

«Согласно перехвату переговоров, довольный боевик из 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ получил свой “подаруночек” и сразу же его употребил», — сообщил собеседник агентства ТАСС. Он подчеркнул, что употребление наркотиков стало системой поддержки морального состояния и боеспособности бойцов, а также позволяет командованию отправлять их в атаки на российские позиции.