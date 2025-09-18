В Ленобласти назвали терактом ЧП со сходом с рельсов тепловоза

Инцидент, в результате которого в Лужском районе Ленинградской области сошел с рельсов тепловоз с порожними цистернами, является терактом. С соответствующим заявлением выступил глава региона Александр Дрозденко.
«Попытки были атаки Приморского порта, Усть-Лужского порта, завода “Киришинефтеоргсинтез”. Кроме того, была совершена террористическая акция на одной из узловых станций в Лужском районе», — приводит его слова агентство ТАСС.
Напомним, 14 сентября стало известно о сходе с рельсов тепловоза с порожними цистернами на перегоне Строганово — Мшинская в Лужском районе. Кроме того, в этот же день в Гатчинском районе Ленобласти с рельсов сошел одиночный тепловоз, погиб машинист.