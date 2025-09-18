Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ленобласти назвали терактом ЧП со сходом с рельсов тепловоза

С соответствующим заявлением выступил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Источник: Аргументы и факты

Инцидент, в результате которого в Лужском районе Ленинградской области сошел с рельсов тепловоз с порожними цистернами, является терактом. С соответствующим заявлением выступил глава региона Александр Дрозденко.

Как отметил губернатор, Ленинградская область, которая имеет сегодня самую протяженную границу со странами НАТО, подверглась атаке БПЛА в дни голосования.

«Попытки были атаки Приморского порта, Усть-Лужского порта, завода “Киришинефтеоргсинтез”. Кроме того, была совершена террористическая акция на одной из узловых станций в Лужском районе», — приводит его слова агентство ТАСС.

Напомним, 14 сентября стало известно о сходе с рельсов тепловоза с порожними цистернами на перегоне Строганово — Мшинская в Лужском районе. Кроме того, в этот же день в Гатчинском районе Ленобласти с рельсов сошел одиночный тепловоз, погиб машинист.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше