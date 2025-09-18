В Ленобласти назвали терактом ЧП со сходом с рельсов тепловоза

Напомним, 14 сентября стало известно о сходе с рельсов тепловоза с порожними цистернами на перегоне Строганово — Мшинская в Лужском районе. Кроме того, в этот же день в Гатчинском районе Ленобласти с рельсов сошел одиночный тепловоз, погиб машинист.