МИД отметил, что более двух лет Россия предоставляла доказательства своей непричастности, но механизм разрешения разногласий в ICAO не является беспристрастным. В министерстве также указали на игнорирование решения Международного Суда ООН, подчеркивая, что в таких условиях невозможно рассчитывать на объективное расследование, и совет ICAO не подходит для поиска правды.