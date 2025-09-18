Ричмонд
Россия оспорила решение о причастности к гибели MH17

Россия официально оспорила в Международном суде ООН решение Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) о причастности к гибели малайзийского рейса MH17. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.

В МИД РФ заявили что будут добиваться беспристрастного подхода в расследовании.

«Россия оспорила в международном суде ООН решение совета международной организации гражданской авиации о причастности к гибели рейса МН17», — подчеркнули в пресс-службе МИД РФ. В ведомстве также выразили надежду на непредвзятый подход ООН к расследованию дела и заявили о намерениях добиться истины.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЕСПЧ назвал Россию ответственной за крушение Boeing MH17 в Донбассе.

Австралия и Нидерланды ранее инициировали разбирательство в ICAO по делу о катастрофе рейса MH17 в 2014 году, утверждая, что Россия якобы «нарушила Чикагскую конвенцию». В марте 2023 года совет ICAO признал свою компетенцию, что Россия оспаривает, продолжая участвовать в разбирательстве. Москва предлагала провести независимое международное расследование, но совет ICAO отказался, ссылаясь на предыдущие расследования, результаты которых Россия считает недостаточными и ангажированными.

МИД отметил, что более двух лет Россия предоставляла доказательства своей непричастности, но механизм разрешения разногласий в ICAO не является беспристрастным. В министерстве также указали на игнорирование решения Международного Суда ООН, подчеркивая, что в таких условиях невозможно рассчитывать на объективное расследование, и совет ICAO не подходит для поиска правды.

