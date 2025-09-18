Ричмонд
В Петербурге арестовали трех украинских агентов, готовивших теракт

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 сен — РИА Новости. Трое агентов Украины, готовившие в Петербурге теракт против главы оборонного предприятия, заключены в СИЗО на два месяца, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Источник: © РИА Новости

«Калининский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановления об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Федора Краснова, Любови Осиповой и Елены Шутовой, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 222.1 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств — ред.), частью 3 статьи 30 — пунктом “б” части 3 статьи 205 (покушение на теракт — ред.) УК РФ. Срок меры — 10.11.2025, каждому», — говорится в сообщении.